Головин Геннадий Александрович
Место рождения
Дата рождения18.09.1912
Дата смертиМежду 1980 и 1984
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1912
Призыв на военную службу
22.07.1941
Призыв на военную службу
31.07.1942
Военная награда
03.08.1944
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Орден Красной Звезды.
Военная награда
1945
Медаль "За оборону Советского Заполярья"
Военная награда
1945
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг."
Смерть
Между 1980 и 1984
Борисово-Судское, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область