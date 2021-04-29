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Головин Геннадий Александрович

Место рождения

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.09.1912

Дата смерти

Между 1980 и 1984

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1912

Отец: Головин Александр Иванович

Мать: Головина (Лялина) Анна Дмитриевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
22.07.1941
Призыв на военную службу
31.07.1942
Военная награда
03.08.1944
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Орден Красной Звезды.
Военная награда
1945
Медаль "За оборону Советского Заполярья"
Военная награда
1945
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг."
Смерть
Между 1980 и 1984
Борисово-Судское, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область

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