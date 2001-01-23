Зеленина (Головина) Агния Александровна
Место рождения
Дата рождения01.01.1921
Дата смерти23.01.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1921
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Чулкова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Зеленин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1948
Сын: Зеленин Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Зеленин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Дементьева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Зеленин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1952
Сын: Зеленин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Зеленин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
13.10.1954
Сын: Зеленин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Зеленин Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.01.2001