Зеленина (Головина) Агния Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (Головина) Агния Александровна

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Место рождения

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.01.1921

Дата смерти

23.01.2001

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1921

Отец: Головин Александр Иванович

Мать: Головина Анна Дмитриевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Чулкова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Зеленин Василий Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Зеленин Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Зеленин Василий Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Дементьева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Зеленин Василий Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1952

Сын: Зеленин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Зеленин Василий Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.10.1954

Сын: Зеленин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Зеленин Василий Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленин Василий Григорьевич

Смерть
23.01.2001
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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