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Зеленин Василий Григорьевич

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Место рождения

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.11.1916

Дата смерти

10.03.2010

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1916

Отец: Зеленин-Яковлев Григорий Васильевич

Мать: Зеленина Ольга Дмитриевна

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Чулкова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Зеленина Агния Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Зеленин Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Зеленина Агния Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Дементьева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Зеленина Агния Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1952

Сын: Зеленин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Зеленина Агния Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.10.1954

Сын: Зеленин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Зеленина Агния Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленина Агния Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленина Татьяна Павловна

Смерть
10.03.2010
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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