Зеленин Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения26.11.1916
Дата смерти10.03.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1916
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Чулкова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Зеленина Агния Александровна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Зеленин Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Зеленина Агния Александровна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Дементьева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Зеленина Агния Александровна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Зеленин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Зеленина Агния Александровна
Рождение ребёнка
13.10.1954
Сын: Зеленин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Зеленина Агния Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.2010