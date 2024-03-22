Зеленин Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.10.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1954
Бракосочетание
16.03.1974
Рождение ребёнка
16.12.1974
Дочь: Черепягина Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Зеленина Ольга Витальевна
Рождение ребёнка
08.07.1989
Сын: Зеленин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Зеленина Ольга Витальевна
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область