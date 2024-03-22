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Зеленин Владимир Васильевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

13.10.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1954

Отец: Зеленин Василий Григорьевич

Мать: Зеленина Агния Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
16.03.1974

Жена: Зеленина Ольга Витальевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.12.1974

Дочь: Черепягина Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Зеленина Ольга Витальевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.07.1989

Сын: Зеленин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Зеленина Ольга Витальевна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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