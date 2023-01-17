Зеленина (Шаталова) Ольга Витальевна
Место рождения
Дата рождения31.07.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1954
Отец: Бицюк Виталий Александрович
Мать: Шаталова Зоя Ивановна
Бракосочетание
16.03.1974
Рождение ребёнка
16.12.1974
Дочь: Черепягина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Зеленин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
08.07.1989
Сын: Зеленин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Зеленин Владимир Васильевич
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область