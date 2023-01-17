Зеленина (Шаталова) Ольга Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (Шаталова) Ольга Витальевна

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Место рождения

Воркута, Воркута, Республика Коми

Дата рождения

31.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1954

Отец: Бицюк Виталий Александрович

Мать: Шаталова Зоя Ивановна

Воркута, Воркута, Республика Коми
Бракосочетание
16.03.1974

Муж: Зеленин Владимир Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.12.1974

Дочь: Черепягина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Зеленин Владимир Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.07.1989

Сын: Зеленин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Зеленин Владимир Васильевич

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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