Шаталова Зоя Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.06.1926
Дата смерти11.04.2009
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1926
Отец: Шаталов Иван Васильевич
Мать: Шаталова Клавдия
Бракосочетание
1953 ст.
Рождение ребёнка
31.07.1954
Дочь: Зеленина Ольга Витальевна
Отец ребёнка: Бицюк Виталий Александрович
Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
11.04.2009
Вологда, город Вологда, Вологодская область