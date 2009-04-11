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Шаталова Зоя Ивановна

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Место рождения

Раздольное, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

15.06.1926

Дата смерти

11.04.2009

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1926

Отец: Шаталов Иван Васильевич

Мать: Шаталова Клавдия

Раздольное, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
1953 ст.

Муж: Бицюк Виталий Александрович

Рождение ребёнка
31.07.1954

Дочь: Зеленина Ольга Витальевна

Отец ребёнка: Бицюк Виталий Александрович

Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
11.04.2009
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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