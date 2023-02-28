Шаталова Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаталова Клавдия

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Место рождения

Раздольное, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Раздольное, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.06.1926

Дочь: Шаталова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Шаталов Иван Васильевич

Раздольное, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.01.1935

Дочь: Шаталова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шаталов Иван Васильевич

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаталов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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