Шаталова Клавдия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1926
Дочь: Шаталова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Шаталов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
28.01.1935
Дочь: Шаталова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шаталов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно