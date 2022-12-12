Шаталов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шаталов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1926
Дочь: Шаталова Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Шаталова Клавдия
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Шаталова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Шаталова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаталова Клавдия
Смерть
Неизвестно