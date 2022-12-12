Шаталов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаталов Иван Васильевич

Шаталов Иван Васильевич

avatar

Место рождения

Раздольное, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаталов Василий

Мать: не указана

Раздольное, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.06.1926

Дочь: Шаталова Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Шаталова Клавдия

Раздольное, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Шаталова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Шаталова Клавдия

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаталова Клавдия

Смерть
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close