Бицюк Виталий Александрович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Бракосочетание
1953
Жена: Шаталова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
31.07.1954
Дочь: Зеленина Ольга Витальевна
Мать ребёнка: Шаталова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бицюк Александр Витальевич
Мать ребёнка: Бицюк Ида Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бицюк Ида Моисеевна
Смерть
Неизвестно