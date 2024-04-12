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Бицюк Виталий Александрович

Место рождения

Кривой Рог, Дніпропетровська область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Бицюк Александр Фёдорович

Мать: Бицюк Татьяна Михайловна

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Бракосочетание
1953

Жена: Шаталова Зоя Ивановна

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
31.07.1954

Дочь: Зеленина Ольга Витальевна

Мать ребёнка: Шаталова Зоя Ивановна

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бицюк Александр Витальевич

Мать ребёнка: Бицюк Ида Моисеевна

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бицюк Ида Моисеевна

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
Неизвестно
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