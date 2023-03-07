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Бицюк Александр Фёдорович

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Место рождения

Новопавловка, Дніпропетровська область

Дата рождения

18.10.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Новопавловка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Около 1925

Жена: Бицюк Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Бицюк Виталий Александрович

Мать ребёнка: Бицюк Татьяна Михайловна

Осуждение
22.08.1942
Реабилитация осужденного
02.03.1956
Смерть
Неизвестно
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