Бицюк Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения18.10.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1925
Жена: Бицюк Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бицюк Виталий Александрович
Мать ребёнка: Бицюк Татьяна Михайловна
Осуждение
22.08.1942
Реабилитация осужденного
02.03.1956
Смерть
Неизвестно