город Кривой Рог, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Кривой Рог

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Херсонский уезд
349Кривой Рог, мест. вл.при ррч. Ингульце и Саксагани.1768655418011843Церковь православная 1. Ярмарки 2. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Криворогская волость
67. Кривой Рог, местечко бывшее государственное, при речках Ингульце и Саксапанке, дворов 800, жителей 3745, волостное правление (уездный город в 130 верстах), церковь пр Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Криворогская волость
местечко Кривой-Рог172253891817276125625112376[...]

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Херсонский уезд, Криворогская волость
м. Кривой-Рог4917120611395726018

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-3606Кривий Рігмістоцентр району, місто обласного підпорядкування, центр міської радиміська рада Криворізька

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