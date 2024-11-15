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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
349Кривой Рог, мест. вл.при ррч. Ингульце и Саксагани.1768655418011843Церковь православная 1. Ярмарки 2. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
67. Кривой Рог, местечко бывшее государственное, при речках Ингульце и Саксапанке, дворов 800, жителей 3745, волостное правление (уездный город в 130 верстах), церковь пр Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Кривой-Рог172253891817276125625112376[...]
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
м. Кривой-Рог4917120611395726018
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-3606Кривий Рігмістоцентр району, місто обласного підпорядкування, центр міської радиміська рада Криворізька