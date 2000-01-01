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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
248754Погибловодеревня58°51'с.ш.39°59'в.д.O-37-044
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Где упоминается данное место
Дело о переосвидетельствовании новобранца из крестьян Грязовецкого уезда, Степуринской волости, деревни Погиблово Андрея Федоровича Баракова. 1876 г. // Гос. архив Яросла Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624428396д Погибловодеревня
Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Погибалово925157деревняРусские84128193321
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
17ПогибловоЧернецкоебывшие государственные80170205
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2877Погиблово, д. каз.при рч. Тювеньге.181348122164
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Погиблово (молоч. проп. п.,шк. I ст.) 2314деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 14 км. Летнее: —.Зимнее: 58 км. Летнее: —.7584