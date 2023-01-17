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Зеленин Валерий Васильевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1948

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Зеленин Василий Григорьевич

Мать: Зеленина Агния Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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