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Зеленин Валерий Васильевич
Зеленин Валерий Васильевич
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
1948
Пол
Мужской
Отец
Зеленин Василий Григорьевич
1916 г.р.
Мать
Зеленина (Головина) Агния Александровна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Зеленин Василий Григорьевич
Мать:
Зеленина Агния Александровна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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