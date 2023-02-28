Головина (Патрушина) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти13.12.1888
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Патрушин Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1875 ст.
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.09.1877 ст.
Отец ребёнка: Головин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Между 1878 и 1879
Сын: Головин Александр Иванович
Отец ребёнка: Головин Иван Андреевич
Смерть
13.12.1888