Головина (Патрушина) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Патрушина) Мария Николаевна

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Место рождения

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

13.12.1888

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Патрушин Николай

Мать: не указана

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
13.01.1875 ст.

Муж: Головин Иван Андреевич

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.09.1877 ст.

Сын: Головин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Головин Иван Андреевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1878 и 1879

Сын: Головин Александр Иванович

Отец ребёнка: Головин Иван Андреевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
13.12.1888
Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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