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Головина Евдокия Васильевна

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Место рождения

Новоселки, Ростиловская волость, Грязовецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоселки, Ростиловская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
04.02.1835 ст.

Муж: Головин Андрей Матвеевич

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.05.1836 ст.

Сын: Головин Арсений Андреевич

Отец ребёнка: Головин Андрей Матвеевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Головин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Головин Андрей Матвеевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.03.1841 ст.

Дочь: Головина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Головин Андрей Матвеевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.12.1842 ст.

Сын: Головин Степан Андреевич

Отец ребёнка: Головин Андрей Матвеевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.07.1844 ст.

Дочь: Головина Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Головин Андрей Матвеевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.10.1845 ст.

Дочь: Головина Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Головин Андрей Матвеевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Головин Евдоким Андреевич

Отец ребёнка: Головин Андрей Матвеевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Головин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Головин Андрей Матвеевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.01.1856 ст.

Дочь: Головина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Головин Андрей Матвеевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Головин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Головин Андрей Матвеевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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