Головина Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1835 ст.
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.05.1836 ст.
Сын: Головин Арсений Андреевич
Отец ребёнка: Головин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Головин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Головин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
28.03.1841 ст.
Дочь: Головина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Головин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
22.12.1842 ст.
Отец ребёнка: Головин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
07.07.1844 ст.
Дочь: Головина Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Головин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
18.10.1845 ст.
Дочь: Головина Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Головин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Головин Евдоким Андреевич
Отец ребёнка: Головин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Головин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
21.01.1856 ст.
Дочь: Головина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Головин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Головин Андрей Матвеевич
Смерть
Неизвестно