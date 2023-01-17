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Головин Андрей Матвеевич

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Место рождения

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

02.10.1874

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Головин Матвей Иванович

Мать: Головина Дарья Михайловна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
1808, 1812 - ?
Бракосочетание
04.02.1835 ст.

Жена: Головина Евдокия Васильевна

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.05.1836 ст.

Сын: Головин Арсений Андреевич

Мать ребёнка: Головина Евдокия Васильевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Головин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Головина Евдокия Васильевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.03.1841 ст.

Дочь: Головина Мария Андреевна

Мать ребёнка: Головина Евдокия Васильевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.12.1842 ст.

Сын: Головин Степан Андреевич

Мать ребёнка: Головина Евдокия Васильевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.07.1844 ст.

Дочь: Головина Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Головина Евдокия Васильевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.10.1845 ст.

Дочь: Головина Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Головина Евдокия Васильевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Головин Евдоким Андреевич

Мать ребёнка: Головина Евдокия Васильевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Головин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Головина Евдокия Васильевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.01.1856 ст.

Дочь: Головина Мария Андреевна

Мать ребёнка: Головина Евдокия Васильевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Головин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Головина Евдокия Васильевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
02.10.1874
Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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