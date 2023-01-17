Головин Андрей Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти02.10.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Головин Матвей Иванович
1808, 1812 - ?
Бракосочетание
04.02.1835 ст.
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.05.1836 ст.
Сын: Головин Арсений Андреевич
Мать ребёнка: Головина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Головин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Головина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
28.03.1841 ст.
Дочь: Головина Мария Андреевна
Мать ребёнка: Головина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
22.12.1842 ст.
Мать ребёнка: Головина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
07.07.1844 ст.
Дочь: Головина Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Головина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
18.10.1845 ст.
Дочь: Головина Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Головина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Головин Евдоким Андреевич
Мать ребёнка: Головина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Головина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
21.01.1856 ст.
Дочь: Головина Мария Андреевна
Мать ребёнка: Головина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Головина Евдокия Васильевна
Смерть
02.10.1874