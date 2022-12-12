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Головин Арсений Андреевич

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Место рождения

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.05.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1836 ст.

Отец: Головин Андрей Матвеевич

Мать: Головина Евдокия Васильевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
20.01.1858 ст.

Жена: Головина Мавра Даниловна

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.03.1862 ст.

Дочь: Головина Мария Арсеньевна

Мать ребёнка: Головина Мавра Даниловна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.03.1871 ст.

Сын: Головин Иван Арсеньевич

Мать ребёнка: Головина Мавра Даниловна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.03.1871 ст.

Дочь: Головина Ирина Арсеньевна

Мать ребёнка: Головина Мавра Даниловна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.04.1875 ст.

Сын: Головин Семён Арсеньевич

Мать ребёнка: Головина Мавра Даниловна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.04.1875 ст.

Дочь: Головина Ирина Арсеньевна

Мать ребёнка: Головина Мавра Даниловна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.02.1877 ст.

Дочь: Головина Агафья Арсеньевна

Мать ребёнка: Головина Мавра Даниловна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.03.1879 ст.

Дочь: Головина Дарья Арсеньевна

Мать ребёнка: Головина Мавра Даниловна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина Анна Арсеньевна

Мать ребёнка: Головина Мавра Даниловна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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