Головин Арсений Андреевич
Место рождения
Дата рождения02.05.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1836 ст.
Бракосочетание
20.01.1858 ст.
Жена: Головина Мавра Даниловна
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.03.1862 ст.
Дочь: Головина Мария Арсеньевна
Мать ребёнка: Головина Мавра Даниловна
Рождение ребёнка
27.03.1871 ст.
Мать ребёнка: Головина Мавра Даниловна
Рождение ребёнка
27.03.1871 ст.
Дочь: Головина Ирина Арсеньевна
Мать ребёнка: Головина Мавра Даниловна
Рождение ребёнка
13.04.1875 ст.
Мать ребёнка: Головина Мавра Даниловна
Рождение ребёнка
13.04.1875 ст.
Дочь: Головина Ирина Арсеньевна
Мать ребёнка: Головина Мавра Даниловна
Рождение ребёнка
03.02.1877 ст.
Дочь: Головина Агафья Арсеньевна
Мать ребёнка: Головина Мавра Даниловна
Рождение ребёнка
16.03.1879 ст.
Дочь: Головина Дарья Арсеньевна
Мать ребёнка: Головина Мавра Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головина Анна Арсеньевна
Мать ребёнка: Головина Мавра Даниловна
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно