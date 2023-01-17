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Головин Василий Андреевич

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Место рождения

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Головин Андрей Матвеевич

Мать: Головина Евдокия Васильевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.06.1865

Жена: Головина Феодора Осиповна

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.06.1869 ст.

Дочь: Головина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Головина Феодора Осиповна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Головин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Головина Феодора Осиповна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Головин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Головина Феодора Осиповна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.04.1876 ст.

Дочь: Головина Александра Васильевна

Мать ребёнка: Головина Феодора Осиповна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.12.1878 ст.

Сын: Головин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Головина Феодора Осиповна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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