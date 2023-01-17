Головин Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
30.06.1865
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.06.1869 ст.
Дочь: Головина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Головина Феодора Осиповна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Головина Феодора Осиповна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Головин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Головина Феодора Осиповна
Рождение ребёнка
27.04.1876 ст.
Дочь: Головина Александра Васильевна
Мать ребёнка: Головина Феодора Осиповна
Рождение ребёнка
19.12.1878 ст.
Мать ребёнка: Головина Феодора Осиповна
Смерть
Неизвестно