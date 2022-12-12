Головина (Демидова) Феодора Осиповна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1836 и 1844
Дата смерти10.12.1897 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1836 и 1844
Отец: Демидов Осип Демидович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1865
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.06.1869 ст.
Дочь: Головина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Головин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Головин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Головин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Головин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
27.04.1876 ст.
Дочь: Головина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Головин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
19.12.1878 ст.
Отец ребёнка: Головин Василий Андреевич
Смерть
10.12.1897 ст.