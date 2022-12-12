Головина (Демидова) Феодора Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Демидова) Феодора Осиповна

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Место рождения

Лысухино, Подорвановская волость, Пошехонский уезд

Дата рождения

Между 1836 и 1844

Дата смерти

10.12.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1836 и 1844

Отец: Демидов Осип Демидович

Мать: не указана

Лысухино, Подорвановская волость, Пошехонский уезд
Бракосочетание
30.06.1865

Муж: Головин Василий Андреевич

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.06.1869 ст.

Дочь: Головина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Головин Василий Андреевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Головин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Головин Василий Андреевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Головин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Головин Василий Андреевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.04.1876 ст.

Дочь: Головина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Головин Василий Андреевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.12.1878 ст.

Сын: Головин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Головин Василий Андреевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
10.12.1897 ст.
Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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