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Головин Иван Васильевич

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Место рождения

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Головин Василий Андреевич

Мать: Головина Феодора Осиповна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
18.01.1899 ст.

Жена: Головина Александра Михайловна

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.11.1899 ст.

Дочь: Головина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Головина Александра Михайловна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Головин Евгений Иванович

Мать ребёнка: Головина Александра Михайловна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Головин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Головина Александра Михайловна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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