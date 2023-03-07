Головин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
18.01.1899 ст.
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.11.1899 ст.
Дочь: Головина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Головина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Головина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Головин Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Головина Александра Михайловна
Смерть
Неизвестно