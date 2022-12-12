Головина (Красина) Дарья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Красин Яков Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1889
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.10.1889
Дочь: Самрина Глафира Ивановна
Отец ребёнка: Головин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Головин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
30.12.1893 ст.
Отец ребёнка: Головин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
21.02.1896 ст.
Отец ребёнка: Головин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
23.08.1899 ст.
Сын: Головин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Головин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
26.02.1902 ст.
Дочь: Головина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Головин Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно