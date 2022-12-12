Головина (Красина) Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Красина) Дарья Яковлевна

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Место рождения

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Красин Яков Иванович

Мать: не указана

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
27.01.1889

Муж: Головин Иван Андреевич

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.10.1889

Дочь: Самрина Глафира Ивановна

Отец ребёнка: Головин Иван Андреевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Головин Николай Иванович

Отец ребёнка: Головин Иван Андреевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.12.1893 ст.

Сын: Головин Павел Иванович

Отец ребёнка: Головин Иван Андреевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.02.1896 ст.

Сын: Головин Евгений Иванович

Отец ребёнка: Головин Иван Андреевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.08.1899 ст.

Сын: Головин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Головин Иван Андреевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.02.1902 ст.

Дочь: Головина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Головин Иван Андреевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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