Арьков Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1923
Дочь: Малинина (Арькова) Лариса Александровна
Мать ребёнка: Арькова (Ананьева) Евдокия Зотовна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Арьков Борис Александрович
Мать ребёнка: Арькова (Ананьева) Евдокия Зотовна
Рождение ребёнка
Около 1941
Сын: Арьков Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Купкина Анна Васильевна
Бракосочетание
Около 1941
Жена: Купкина Анна Васильевна
Пропал без вести (военное)
?.05.1943
Смерть
Неизвестно