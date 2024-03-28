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Арьков Александр Александрович

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Место рождения

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Арьков Александр Алексеевич

Мать: Арькова Марина Яковлевна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арькова (Ананьева) Евдокия Зотовна

Рождение ребёнка
11.04.1923

Дочь: Малинина (Арькова) Лариса Александровна

Мать ребёнка: Арькова (Ананьева) Евдокия Зотовна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Арьков Борис Александрович

Мать ребёнка: Арькова (Ананьева) Евдокия Зотовна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1941

Сын: Арьков Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Купкина Анна Васильевна

Бракосочетание
Около 1941

Жена: Купкина Анна Васильевна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Пропал без вести (военное)
?.05.1943
Смерть
Неизвестно

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