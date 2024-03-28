Купкина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1941
Сын: Арьков Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Арьков Александр Александрович
Бракосочетание
Около 1941
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
Неизвестно