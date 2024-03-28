Купкина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКупкина Анна Васильевна

Купкина Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1941

Сын: Арьков Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Арьков Александр Александрович

Бракосочетание
Около 1941

Муж: Арьков Александр Александрович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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