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Арьков Александр Алексеевич

Место рождения

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арьков Иван Александрович

Мать ребёнка: Арькова Марина Яковлевна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.10.1890 ст.

Сын: Арьков Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Арькова Марина Яковлевна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Арьков Александр Александрович

Мать ребёнка: Арькова Марина Яковлевна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Арькова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Арькова Марина Яковлевна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.02.1901

Сын: Арьков Евгений Александрович

Мать ребёнка: Арькова Марина Яковлевна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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