Арьков Геннадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арьков Геннадий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1941

Дата смерти

Около 2021

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1941

Отец: Арьков Александр Александрович

Мать: Купкина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 2021
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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