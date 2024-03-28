Арьков Геннадий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1941
Дата смертиОколо 2021
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 2021
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область