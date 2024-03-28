Малинина (Арькова) Лариса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинина (Арькова) Лариса Александровна

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Место рождения

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

11.04.1923

Дата смерти

24.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1923

Отец: Арьков Александр Александрович

Мать: Арькова (Ананьева) Евдокия Зотовна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малинин Иван Семенович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Малинин Борис Иванович

Отец ребёнка: Малинин Иван Семенович

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Малинин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Малинин Иван Семенович

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малинин Иван Семенович

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
24.11.1992
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
От лейкемии

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