Малинина (Арькова) Лариса Александровна
Место рождения
Дата рождения11.04.1923
Дата смерти24.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Малинин Иван Семенович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Малинин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Малинин Иван Семенович
Рождение ребёнка
15.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малинин Иван Семенович
Смерть
24.11.1992
От лейкемии