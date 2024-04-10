Арькова (Ананьева) Евдокия Зотовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиОколо 1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1923
Дочь: Малинина (Арькова) Лариса Александровна
Отец ребёнка: Арьков Александр Александрович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Арьков Борис Александрович
Отец ребёнка: Арьков Александр Александрович
Смерть
Около 1928
Сброшена под поезд