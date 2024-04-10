Арькова (Ананьева) Евдокия Зотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арькова (Ананьева) Евдокия Зотовна

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Место рождения

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Около 1928

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Ананьев Зот Ерофеевич

Мать: Ананьева (Неизвестно) Домна? Ивановна?

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арьков Александр Александрович

Рождение ребёнка
11.04.1923

Дочь: Малинина (Арькова) Лариса Александровна

Отец ребёнка: Арьков Александр Александрович

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Арьков Борис Александрович

Отец ребёнка: Арьков Александр Александрович

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Около 1928
Сброшена под поезд

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