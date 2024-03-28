Арьков Борис Александрович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти10.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Военная награда
17.07.1944
Медаль «За отвагу» https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106922093/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DАрьков%26first_name%3DБорис%26middle_name%3DАлександрович%26date_birth_fro... Показать все
Военная награда
20.02.1945
Орден Славы III степени https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie41619395/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DАрьков%26first_name%3DБорис%26middle_name%3DАлександр... Показать все
Смерть
10.03.1945
Место захоронения: Словакия, Жилинский край, Липтовски-Микулашский район, Липтовски-Микулаш ; Чехословакия, Липт. Св. Микулаш ; Республика Словакия, Жилинский край, г. Жилина