Арькова Марина Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арьков Иван Александрович
Отец ребёнка: Арьков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
24.10.1890 ст.
Сын: Арьков Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Арьков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Арьков Александр Александрович
Отец ребёнка: Арьков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Арькова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Арьков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
17.02.1901
Сын: Арьков Евгений Александрович
Отец ребёнка: Арьков Александр Алексеевич
Смерть
Неизвестно
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область