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Арькова Марина Яковлевна

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Место рождения

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арьков Иван Александрович

Отец ребёнка: Арьков Александр Алексеевич

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.10.1890 ст.

Сын: Арьков Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Арьков Александр Алексеевич

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Арьков Александр Александрович

Отец ребёнка: Арьков Александр Алексеевич

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Арькова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Арьков Александр Алексеевич

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.02.1901

Сын: Арьков Евгений Александрович

Отец ребёнка: Арьков Александр Алексеевич

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

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