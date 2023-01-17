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Анастасия Павлова

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Место рождения

Хмара, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Хмара, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ефим Хатеев

Отец ребёнка: Хатей Никитин

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Прасковья Хатеева

Отец ребёнка: Хатей Никитин

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Меланья Хатеева

Отец ребёнка: Хатей Никитин

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Артемий Хатеев

Отец ребёнка: Хатей Никитин

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1836

Сын: Александр Хатеев

Отец ребёнка: Хатей Никитин

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1839

Дочь: Матрена Хатеева

Отец ребёнка: Хатей Никитин

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1858
Исключены из ревизии 1858 г
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хатей Никитин

Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Смерть
Неизвестно
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