Анастасия Павлова
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Ефим Хатеев
Отец ребёнка: Хатей Никитин
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Прасковья Хатеева
Отец ребёнка: Хатей Никитин
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Меланья Хатеева
Отец ребёнка: Хатей Никитин
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1834
Сын: Артемий Хатеев
Отец ребёнка: Хатей Никитин
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1836
Сын: Александр Хатеев
Отец ребёнка: Хатей Никитин
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1839
Дочь: Матрена Хатеева
Отец ребёнка: Хатей Никитин
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1858
Исключены из ревизии 1858 г
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хатей Никитин
Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Смерть
Неизвестно