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Александр Хатеев

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Место рождения

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

27.07.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1836

Отец: Хатей Никитин

Мать: Анастасия Павлова

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
28.07.1836
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
Неизвестно
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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