Александр Хатеев
Место рожденияс-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения27.07.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1836
Отец: Хатей Никитин
Мать: Анастасия Павлова
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
28.07.1836
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
Неизвестно
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно