Ефим Хатеев
Место рожденияс-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Хатей Никитин
Мать: Анастасия Павлова
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1858
Исключены из ревизии 1858 г
Работа или профессия
Неизвестно
бывшие дворовые
Место жительства
Неизвестно
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Смерть
Неизвестно