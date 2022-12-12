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Артемий Хатеев

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Место рождения

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Хатей Никитин

Мать: Анастасия Павлова

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Артемова

Мать ребёнка: Ульяна Петрова

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
1858
Исключены из ревизии 1858 г
Место жительства
До 1862
отпущен на волю
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Смерть
Неизвестно
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