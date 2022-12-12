Артемий Хатеев
Место рожденияс-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Хатей Никитин
Мать: Анастасия Павлова
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Артемова
Мать ребёнка: Ульяна Петрова
Место жительства
1858
Исключены из ревизии 1858 г
Место жительства
До 1862
отпущен на волю
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно