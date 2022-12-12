Матрена Хатеева
Место рожденияс-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения14.03.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1839
Отец: Хатей Никитин
Мать: Анастасия Павлова
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
15.03.1839
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
Неизвестно
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно