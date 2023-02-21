Василий Хатеев
Место рожденияс-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Митрофан Терентьев
Мать: не указана
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1847
По решению Рославльского уездного суда 1847 года 23 мая причислен к имению Жигалово к № 1
Место жительства
1857
переведен из № 1 с-ца Жигалово в № 3 д. Жигалово
Место жительства
1858
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
исключены из ревизии 1858 г
Работа или профессия
Неизвестно
бывшие дворовые
Место жительства
Неизвестно
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно