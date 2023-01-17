Прасковья Хатеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Хатеева

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Место рождения

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1799 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

1856 г.р.

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Хатей Никитин

Мать: Анастасия Павлова

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
1858
Исключены из ревизии 1858 г
Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Смерть
Неизвестно
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