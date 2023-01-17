деревня Хмара, деревня Хмара, Починковский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Хмара

Починковский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Ельнинский уезд
6863Хмара, с. вл.при рч. Хмаре.5035116668
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Ельнинский уезд, Хмарская волость
385. Хмара, погост, волостное правление, церковь православная, ярмарка 10 октября. В 7 верстах — церковь православная. В 10 в. винок. з.

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Ельнинский уезд, Хмарская волость
328Бырьковка Новая (Хмара)Деревня47133745
379Хмара (Свиндибная тож)Владельческая усадьба5041713
380ХмараВладельческая усадьба50377
381ХмараСело50195353Церковь, богадельня, земская и частная школы, трехдпевная ярмарка: с 1 октября, две бакалейныя лавки.
383ХмарскоеВладельческая усадьба5131111

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Починковский район
178396Хмарадеревня54°21'00"32°40'00"N-36-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Починковский муниципальный район, Климщинское сельское поселение
66633430161д Хмарадеревня
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