Хмара
Починковский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6863Хмара, с. вл.при рч. Хмаре.5035116668Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
385. Хмара, погост, волостное правление, церковь православная, ярмарка 10 октября. В 7 верстах — церковь православная. В 10 в. винок. з.
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
328Бырьковка Новая (Хмара)Деревня47133745
379Хмара (Свиндибная тож)Владельческая усадьба5041713
380ХмараВладельческая усадьба50377
381ХмараСело50195353Церковь, богадельня, земская и частная школы, трехдпевная ярмарка: с 1 октября, две бакалейныя лавки.
383ХмарскоеВладельческая усадьба5131111
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
178396Хмарадеревня54°21'00"32°40'00"N-36-054
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66633430161д Хмарадеревня