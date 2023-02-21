Меланья Хатеева
Место рожденияс-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Хатей Никитин
Мать: Анастасия Павлова
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
1858
Исключены из ревизии 1858 г
Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно