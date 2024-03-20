Резвой Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти20.05.1841
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Резвой Пётр Терентьевич
Мать: Резвая Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.05.1806
Дочь: Таисия Павловна
Рождение ребёнка
21.02.1811
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1812
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рейнбот Надежда Павловна
Смерть
20.05.1841