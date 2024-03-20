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Резвой Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

20.05.1841

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Резвой Пётр Терентьевич

Мать: Резвая Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
31.05.1806

Дочь: Таисия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1811

Сын: Резвой Орест Павлович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1812

Сын: Резвой Клеоник Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рейнбот Надежда Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
20.05.1841
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