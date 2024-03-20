Резвой Пётр Терентьевич
Место рожденияОсташковский уезд Тверской губерни
Дата рождения1731
Дата смерти15.06.1779
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Резвая Анна Дмитриевна
Петербург
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Разнатовская Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Резвая Анна Дмитриевна
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Графиня Кутайсова Анна Петровна
Мать ребёнка: Резвая Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Резвая Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Резвая Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.02.1768
Дочь: Bar. Möller-Sakomelsky Александра Петровна
Мать ребёнка: Резвая Анна Дмитриевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
14.04.1775
Дочь: Казадаева Надежда Петровна
Мать ребёнка: Резвая Анна Дмитриевна
Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баташева Федосья Петровна
Мать ребёнка: Резвая Анна Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
купец, подрядчик дворцового ведомства и землевладелец; бургомистр Санкт-Петербургского магистрата
Смерть
15.06.1779
Санкт-Петербург. Погребён в Александро-Невской Лавре.