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Резвой Пётр Терентьевич

Место рождения

Осташковский уезд Тверской губерни

Дата рождения

1731

Дата смерти

15.06.1779

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Осташковский уезд Тверской губерни
Рождение ребёнка
1749

Сын: Резвой Николай Петрович

Мать ребёнка: Резвая Анна Дмитриевна

Петербург
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Разнатовская Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Резвая Анна Дмитриевна

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Графиня Кутайсова Анна Петровна

Мать ребёнка: Резвая Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Резвой Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Резвая Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Резвой Павел Петрович

Мать ребёнка: Резвая Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.02.1768

Дочь: Bar. Möller-Sakomelsky Александра Петровна

Мать ребёнка: Резвая Анна Дмитриевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
14.04.1775

Дочь: Казадаева Надежда Петровна

Мать ребёнка: Резвая Анна Дмитриевна

Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баташева Федосья Петровна

Мать ребёнка: Резвая Анна Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
купец, подрядчик дворцового ведомства и землевладелец; бургомистр Санкт-Петербургского магистрата
Смерть
15.06.1779
Санкт-Петербург. Погребён в Александро-Невской Лавре.
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