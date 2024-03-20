Похоронена на кладбище Фарфорового завода. Ни могила, ни кладбище не сохранились - ныне на месте храма находится станция метро «Ломоносовская». Бюст с надгробия Надежды Петровны находится в Музее городской скульптуры

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