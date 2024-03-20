Казадаева (Резвая) Надежда Петровна
Место рожденияПетербург
Дата рождения14.04.1775
Дата смерти28.08.1828
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1775
Отец: Резвой Пётр Терентьевич
Мать: Резвая Анна Дмитриевна
Петербург
Смерть
28.08.1828
Петербург
Похороны
Неизвестно
Похоронена на кладбище Фарфорового завода. Ни могила, ни кладбище не сохранились - ныне на месте храма находится станция метро «Ломоносовская». Бюст с надгробия Надежды Петровны находится в Музее городской скульптуры