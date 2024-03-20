Казадаева (Резвая) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазадаева (Резвая) Надежда Петровна

Казадаева (Резвая) Надежда Петровна

Место рождения

Петербург

Дата рождения

14.04.1775

Дата смерти

28.08.1828

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1775

Отец: Резвой Пётр Терентьевич

Мать: Резвая Анна Дмитриевна

Петербург
Смерть
28.08.1828
Петербург
Похороны
Неизвестно
Похоронена на кладбище Фарфорового завода. Ни могила, ни кладбище не сохранились - ныне на месте храма находится станция метро «Ломоносовская». Бюст с надгробия Надежды Петровны находится в Музее городской скульптуры
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close