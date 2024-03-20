Bar. Möller-Sakomelsky (Rezvaja Резвая) Александра Петровна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения02.02.1768
Дата смерти21.06.1814
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1768
Отец: Резвой Пётр Терентьевич
Мать: Резвая Анна Дмитриевна
Российская Империя
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
21.06.1814
Санкт-Петербург, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Кладбище при Императорском Фарфоровом заводе, Санкт-Петербург, Российская Империя