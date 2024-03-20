Bar. Möller-Sakomelsky (Rezvaja Резвая) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bar. Möller-Sakomelsky (Rezvaja Резвая) Александра Петровна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

02.02.1768

Дата смерти

21.06.1814

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1768

Отец: Резвой Пётр Терентьевич

Мать: Резвая Анна Дмитриевна

Российская Империя
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
21.06.1814
Санкт-Петербург, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Кладбище при Императорском Фарфоровом заводе, Санкт-Петербург, Российская Империя
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