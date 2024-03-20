Резвая (Кукина) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти23.05.1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Резвой Пётр Терентьевич
Петербург
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Разнатовская Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Резвой Пётр Терентьевич
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Графиня Кутайсова Анна Петровна
Отец ребёнка: Резвой Пётр Терентьевич
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Резвой Пётр Терентьевич
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Резвой Пётр Терентьевич
Рождение ребёнка
02.02.1768
Дочь: Bar. Möller-Sakomelsky Александра Петровна
Отец ребёнка: Резвой Пётр Терентьевич
Российская Империя
Рождение ребёнка
14.04.1775
Дочь: Казадаева Надежда Петровна
Отец ребёнка: Резвой Пётр Терентьевич
Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баташева Федосья Петровна
Отец ребёнка: Резвой Пётр Терентьевич
Смерть
23.05.1801
Санкт-Петербург. Погребена в Александро-Невской Лавре