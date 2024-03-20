Резвая (Кукина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резвая (Кукина) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

23.05.1801

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Резвой Николай Петрович

Отец ребёнка: Резвой Пётр Терентьевич

Петербург
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Разнатовская Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Резвой Пётр Терентьевич

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Графиня Кутайсова Анна Петровна

Отец ребёнка: Резвой Пётр Терентьевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Резвой Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Резвой Пётр Терентьевич

Рождение ребёнка
1767

Сын: Резвой Павел Петрович

Отец ребёнка: Резвой Пётр Терентьевич

Рождение ребёнка
02.02.1768

Дочь: Bar. Möller-Sakomelsky Александра Петровна

Отец ребёнка: Резвой Пётр Терентьевич

Российская Империя
Рождение ребёнка
14.04.1775

Дочь: Казадаева Надежда Петровна

Отец ребёнка: Резвой Пётр Терентьевич

Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баташева Федосья Петровна

Отец ребёнка: Резвой Пётр Терентьевич

Смерть
23.05.1801
Санкт-Петербург. Погребена в Александро-Невской Лавре
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