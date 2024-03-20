Резвой Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резвой Дмитрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

19.01.1823

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Резвой Пётр Терентьевич

Мать: Резвая Анна Дмитриевна

Бракосочетание
1803

Жена: Надежда Васильевна

Супруг(-а): Надежда Васильевна (Налетова)
Рождение ребёнка
1806

Сын: Резвой Модест Дмитриевич

Мать ребёнка: Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапожникова Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Надежда Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор артиллерии
Смерть
19.01.1823
погребен в Петербурге, на кладбище Фарфорового завода
Похороны
Неизвестно
Farforovskoe Cemetery, Russia
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