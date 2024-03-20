Резвой Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти19.01.1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Резвой Пётр Терентьевич
Мать: Резвая Анна Дмитриевна
Бракосочетание
1803
Жена: Надежда Васильевна
Супруг(-а): Надежда Васильевна (Налетова)
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапожникова Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Надежда Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор артиллерии
Смерть
19.01.1823
погребен в Петербурге, на кладбище Фарфорового завода
Похороны
Неизвестно
Farforovskoe Cemetery, Russia