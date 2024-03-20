Резвой Орест Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРезвой Орест Павлович

Резвой Орест Павлович

Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

21.02.1811

Дата смерти

29.01.1904

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1811

Отец: Резвой Павел Петрович

Мать: не указана

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Лишина Елена Орестовна

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
Неизвестно
Генерал-майор от артилерии
Смерть
29.01.1904
С.-Петербург, похоронен на кл-ще Воскресенского Новодевичьего монастыря
Похороны
Неизвестно
Новодевичье кладбище, Санкт-Петербург, Saint Petersburg, Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close