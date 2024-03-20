Резвой Орест Павлович
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения21.02.1811
Дата смерти29.01.1904
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1811
Отец: Резвой Павел Петрович
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Лишина Елена Орестовна
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Генерал-майор от артилерии
Смерть
29.01.1904
С.-Петербург, похоронен на кл-ще Воскресенского Новодевичьего монастыря
Похороны
Неизвестно
Новодевичье кладбище, Санкт-Петербург, Saint Petersburg, Russia