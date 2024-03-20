Лишина (Резвая) Елена Орестовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лишина (Резвая) Елена Орестовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1811 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Резвой Орест Павлович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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