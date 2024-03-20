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Резвой Клеоник Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

15.03.1878

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Резвой Павел Петрович

Мать: не указана

Смерть
15.03.1878
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