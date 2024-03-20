Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Резвой Клеоник Павлович
Резвой Клеоник Павлович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1812
Дата смерти
15.03.1878
Пол
Мужской
Отец
Резвой Павел Петрович
1767 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец:
Резвой Павел Петрович
Мать: не указана
Смерть
15.03.1878
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия