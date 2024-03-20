Рейнбот (Резвая) Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.05.1912
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Резвой Павел Петрович
Рождение ребёнка
19.12.1844
Сын: Резвой (рейнбот) Анатолий Антонович
Отец ребёнка: Рейнбот Антон Антонович
Рождение ребёнка
16.03.1846
Сын: Рейнбот Ростислав Антонович
Отец ребёнка: Рейнбот Антон Антонович
Рождение ребёнка
12.10.1847
Дочь: Наталия Антоновна
Отец ребёнка: Рейнбот Антон Антонович
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.02.1855
Дочь: Зинаида Антоновна
Отец ребёнка: Рейнбот Антон Антонович
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.12.1856
Дочь: Мамотина Лидия Антоновна
Отец ребёнка: Рейнбот Антон Антонович
Санкт-Петербург
Смерть
07.05.1912
Санкт-Петербург