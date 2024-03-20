Рейнбот (Резвая) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рейнбот (Резвая) Надежда Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.05.1912

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Резвой Павел Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1844

Сын: Резвой (рейнбот) Анатолий Антонович

Отец ребёнка: Рейнбот Антон Антонович

Рождение ребёнка
16.03.1846

Сын: Рейнбот Ростислав Антонович

Отец ребёнка: Рейнбот Антон Антонович

Рождение ребёнка
12.10.1847

Дочь: Наталия Антоновна

Отец ребёнка: Рейнбот Антон Антонович

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.02.1855

Дочь: Зинаида Антоновна

Отец ребёнка: Рейнбот Антон Антонович

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.12.1856

Дочь: Мамотина Лидия Антоновна

Отец ребёнка: Рейнбот Антон Антонович

Санкт-Петербург
Смерть
07.05.1912
Санкт-Петербург
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