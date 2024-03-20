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Рейнбот Ростислав Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1846

Отец: Рейнбот Антон Антонович

Мать: Рейнбот Надежда Павловна

Рождение ребёнка
12.11.1871

Сын: Рейнбот Ростислав Ростиславович

Мать ребёнка: Рейнбот Александра Александровна

Рождение ребёнка
22.06.1879

Сын: Рейнбот Пётр Ростиславович

Мать ребёнка: Рейнбот Александра Александровна

Рождение ребёнка
11.10.1888

Сын: Рейнбот Александр Ростиславович

Мать ребёнка: ?

Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рейнбот Александра Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
полковник (1888)
Смерть
Неизвестно
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