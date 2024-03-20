Рейнбот Ростислав Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1846
Отец: Рейнбот Антон Антонович
Мать: Рейнбот Надежда Павловна
Рождение ребёнка
12.11.1871
Сын: Рейнбот Ростислав Ростиславович
Мать ребёнка: Рейнбот Александра Александровна
Рождение ребёнка
22.06.1879
Сын: Рейнбот Пётр Ростиславович
Мать ребёнка: Рейнбот Александра Александровна
Рождение ребёнка
11.10.1888
Сын: Рейнбот Александр Ростиславович
Мать ребёнка: ?
Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
полковник (1888)
Смерть
Неизвестно