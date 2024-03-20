Рейнбот (Гейбель) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.11.1871
Сын: Рейнбот Ростислав Ростиславович
Отец ребёнка: Рейнбот Ростислав Антонович
Рождение ребёнка
22.06.1879
Сын: Рейнбот Пётр Ростиславович
Отец ребёнка: Рейнбот Ростислав Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно