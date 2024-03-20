Рейнбот (Гейбель) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рейнбот (Гейбель) Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1871

Сын: Рейнбот Ростислав Ростиславович

Отец ребёнка: Рейнбот Ростислав Антонович

Рождение ребёнка
22.06.1879

Сын: Рейнбот Пётр Ростиславович

Отец ребёнка: Рейнбот Ростислав Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рейнбот Ростислав Антонович

Смерть
Неизвестно
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